L'ANNUNCIO

Ceferin si ricandida alla presidenza Uefa, elezioni il 22 aprile 2027: "Manteniamo unito il calcio europeo"

L'annuncio a Berlino, dove si è parlato anche della necessità di riforma della Fifa

08 Ott 2026 - 17:03
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Ceferin © Getty Images

Ceferin © Getty Images

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha annunciato ai presidenti e ai segretari generali delle 55 federazioni nazionali affiliate alla Uefa la sua intenzione di candidarsi per un ultimo mandato e di continuare a guidare l'organizzazione oltre il 2027. Negli ultimi mesi le federazioni avevano chiesto all'unanimità a Ceferin di rivedere la sua precedente decisione di non ricandidarsi. Ceferin ha ora accettato di farlo e ha confermato l'intenzione di presentarsi per la rielezione al 51° Congresso ordinario della Uefa, in programma ad Astana, in Kazakistan, il 22 aprile 2027. "Voglio ringraziare le federazioni nazionali per la loro fiducia. Negli ultimi anni abbiamo affrontato sfide straordinarie e lo abbiamo fatto come una squadra unita. C'è ancora molto lavoro importante da portare avanti e per questo ho accettato la loro richiesta - le parole di Ceferin - La mia ambizione resta la stessa: mantenere unito il calcio europeo, rendere il nostro sport più forte e lasciare la Uefa pronta per la prossima generazione. Sono inoltre profondamente grato alla mia famiglia. Questa decisione richiede molto anche da parte loro e non avrei potuto prenderla senza la loro comprensione e il loro sostegno".

L'incontro di Berlino si è concentrato anche sul futuro della governance e della leadership della Fifa. Dopo aver chiesto negli ultimi mesi cambiamenti fondamentali, la Uefa e tutte le federazioni nazionali, con l'eccezione della Federazione calcistica dell'Azerbaigian, hanno concordato una direzione chiara per la riforma della Fifa.  Le federazioni nazionali hanno ribadito di aver perso la fiducia nell'attuale leadership della Fifa. La riforma istituzionale, da sola, non sarà sufficiente. La Fifa ha bisogno anche di una nuova leadership: una figura rispettata e capace di unire, profondamente radicata nel calcio, con la visione e l'esperienza necessarie per guidare l'organizzazione, in grado di riscuotere la fiducia di tutte le regioni e con un impegno inequivocabile a favore dello sviluppo, delle riforme, dell'integrità e dell'indipendenza. Una nuova riunione delle 55 federazioni nazionali della Uefa si terrà entro il 17 novembre 2026.

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