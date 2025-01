Castro: "Felice per il gol, bellissimo giocare al Bologna"

Dopo aver aperto le marcature del Bologna nel 3-1 rifilato al Monza, Santiago Castro ha parlato del match del Dall'Ara. "Contento, molto contento, non solo per il gol ma anche la vittoria. Meritavamo di vincere dopo due grandi partite contro la Roma e con l'Inter, volevamo vincere per la nostra gente - ha spiegato l'attaccante rossoblù -. Personalmente sono molto contento perché la mia famiglia è qui". "Mi trovo bene a Bologna, sono molto contento. E' una città calorosa, è bello girare in centro, tutti ti salutano. Giocare qui al Dall'Ara è fantastico", ha aggiunto.