Cassano su Chiellini: "In campo è da ammazzare, Balotelli un bambino"

PARLA FANTANTONIO

Anche Antonio Cassano dice la sua sulla vicenda Chiellini-Balotelli: "Mario lo conosco superficialmente perché l'ho solo avuto qualche volta come compagno in Nazionale. È un bambino, un bravo cristo - ha detto nel corso di una diretta Instagram con Bobo Vieri - Quanto a Giorgio, in campo è da ammazzare, ma fuori dal campo è uno dei ragazzi più intelligenti che abbia mai conosciuto. Se ha detto certe cose avrà avuto i suoi motivi, non mettiamoci in mezzo a questo casino...Comunque mi farò mandare il suo libro".

Le anticipazioni dell'autobiografia del capitano della Juve hanno alzato un polverone, ma anche se ammette che sul terreno di gioco non è stato tutto rose e fiori, Fantantonio spiega che il rapporto con lui è sempre stato ottimo: "Con Chiellini sono stato dieci anni in nazionale e lo conosco bene. È educato, serio, un ragazzo eccezionale".

Cassano ha anche parlato del suo ex capitano ai tempi della Roma, Francesco Totti, e lo ha fatto con la consueta irriverenza: "Adesso vuole fare il procuratore, ma perché non viene con noi in televisione? Vuole scoprire talenti? Allora deve venire con me. Lui e Ilary stanno diventando come Raimondo Vianello e la moglie".

Infine il suo pensiero sulla ripresa della Serie A: "Dalle dichiarazioni che sta facendo Spadafora, dubito che possano ricominciare. Io dico che chi parla con maggior cognizione di causa è Giovannino Malagò - ha detto riferendosi scherzosamente al presidente del Coni - Non va mai oltre, è il numero uno".