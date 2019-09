Verrà inaugurato lunedì 16 settembre, nell'aula magna di Coverciano, il nuovo corso per 'Direttore Sportivo', che vedrà la presenza di molti nomi noti del calcio italiano come Antonio Cassano, Sergio Pellissier e Alessandro Lucarelli, ma anche Elisabet Spina, la prima donna ad abilitarsi con il massimo dei voti come allenatrice professionista Uefa A.