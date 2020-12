Esame 'farsa', Suarez ammette: "Conoscevo i contenuti della prova d'esame"

L'INCHIESTA DI PERUGIA

Luis Suarez avrebbe confermato di avere saputo prima della prova quelli che sarebbero stati i contenuti dell'esame all'Università per stranieri di Perugia. E' quanto sarebbe emerso dalla deposizione dello stesso calciatore, sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia che indagano sul suo esame "farsa" per la conoscenza dell'italiano. Lo riferisce l'Ansa. L'attaccante uruguaiano è stato ascoltato come testimone in videoconferenza, nell'ambito di una rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone.

Secondo le prime indiscrezioni per gli inquirenti la deposizione del giocatore sarebbe stata particolarmente interessante. Ora arrivano ulteriori conferme. Suarez era assistito da un interprete - ha deposto parlando in spagnolo - oltre che dal suo manager e avvocato, a sua volta ascoltato dai magistrati perugini sempre come persona informata dei fatti. Nei giorni scorsi erano arrivate le dimissioni della rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, già sospesa per otto mesi dall'esercizio del pubblico ufficio per l'indagine sull'esame di Suarez. Gli ultimi sviluppi dell'inchiesta hanno toccato anche il responsabile dell'area sportiva della Juve Fabio Paratici, indagato per false informazioni al pubblico ministero, e Luigi Chiappero, avvocato storico del club bianconero per il quale è ipotizzato lo stesso addebito.