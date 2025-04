Caso scommesse, Di Maria e Paredes smentiscono su Instagram

Anche Leandro Paredes, oggi alla Roma ma ai tempi dei fatti in bianconero, ha voluto ribadire sui social come "in merito a quanto diffuso da alcuni organi di stampa intendo chiarire che non ho mai effettuato scommesse di alcun tipo". Secondo Repubblica, il centrocampista era stato introdotto al gioco con alcuni compagni di squadra subito dopo la sconfitta per 5-1 in casa del Napoli: tutti erano riuniti per giocare dopo le 2 di notte.