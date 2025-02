Caso Rubiales, ex presidente Rfef: "Hermoso mi diede permesso di baciarla"

L'ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales, ha affermato davanti al giudice del Tribunale Nazionale di essere "sicuro" che la calciatrice Jennifer Hermoso gli diede il permesso di darle un bacio durante la premiazione dei Mondiali di calcio femminile nel 2023. "Jenni si è avvicinata a me, mi ha fatto una faccia perché avevo sbagliato un rigore. È stato tremendo. Le ho detto di non pensarci perché eravamo campioni e grazie a lei. Mi ha stretto forte, mi ha sollevato e gliel'ho chiesto" se potevo darle un "bacetto" e "mi ha detto di sì", "quando l'abbraccio è finito, quando mi ha dato il permesso, le ho preso la testa con le mani", "sono assolutamente sicuro che mi abbia dato il permesso", ha detto Rubiales. La versione dell'ex dirigente sportivo non coincide con la testimonianza rilasciata nel primo giorno del processo da Hermoso che ha parlato chiaramente di un bacio non consensuale, ha detto di non essersi potuta sottrarre a quel bacio e di essersi sentita mancare di rispetto da Rubiales.