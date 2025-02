Caso Rubiales: difesa chiede assoluzione ex presidente Rfef da entrambe le accuse

La difesa ha chiesto poi di prendere in considerazione anche il contesto in cui è avvenuto il bacio. "Bisogna determinare se c'è stato o meno il consenso, ma bisogna anche analizzare le circostanze del contesto in cui è avvenuto il bacio e il rapporto tra Hermoso e Rubiales", ha detto Tubau. La difesa ha poi sostenuto che le richieste fatte a Hermoso di minimizzare il bacio non dovrebbero essere considerate come "coercizione", in quanto non vi era alcuna intenzione di fare pressione o di minacciare la giocatrice per farle fare qualcosa che non volesse fare.