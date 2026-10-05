Caso Ronaldo, Lizarazu avverte CR7: "Finirai per ritrovarti al cimitero degli elefanti"

L'ex terzino francese ha puntato il dito contro lo stesso campione, la Federcalcio portoghese e il ct Jorge Jesus, definendo un "grave errore" la gestione di questa controversia. Secondo Lizarazu, poi, l'"ego" che ha caratterizzato la carriera del cinque volte Pallone d'Oro potrebbe finire per ritorcersi contro di lui: "Questa è stata la tua forza, ma ora è la tua peggior nemica, perché sei arrivato all'età che hai e finisci per ritrovarti nel cimitero degli elefanti, te lo garantisco".