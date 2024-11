CASO MBAPPÉ, PARLA IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO: "VIVE UN PERIODO SPORTIVO DELICATO"

Philippe Diallo allontana eventuali problemi fra Didier Deschamps e Kylian Mbappé. Il presidente della Federcalcio francese ha spiegato la situazione in un'intervista rilasciata a L'Equipe: "Ho parlato con lui durante gli Europei. Poi ci sono stati tanti contatti. So che Didier Deschamps è andato a trovarlo a Madrid, ci sono stati tanti scambi con lui. Mi è sembrato naturale far parlare l'allenatore con il giocatore. Mi hanno raccontato tutto - ha sottolineato Diallo -. Non c’è nessun problema, anche se io sono il presidente della Federazione, non sono l'allenatore. Forse avete più informazioni di me sulle conseguenze, perché esiste una forma di presunzione di innocenza. Io non andrò oltre in questo ambito. Oggi sta vivendo un periodo sportivo delicato. Quando tornerà a essere il miglior giocatore del mondo, sarà una risorsa insostituibile per la squadra francese. Il mio unico desiderio è che diventi di nuovo quello che è sempre stato e che si unisca a noi a marzo, al prossimo raduno, per regalarci ancora gioie"