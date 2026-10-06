Caso Figc, Buonfiglio: "Nessuno ha vinto o perso, ha vinto lo sport"

"Io non personalizzo mai, sono un pubblico ufficiale e non mi posso permettere di sparare cavolate. Cosa mi lascia tutto questo? Una grande soddisfazione perché le regole devono essere rispettate. Ed è quello che abbiamo fatto. Questa proposta mi è venuta in mente negli ultimi giorni, per non rendere vittima la persona che si era candidata in buona fede", ha sottolineato.