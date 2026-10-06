Caso Figc, Buonfiglio: "Mandati messaggi mafiosi, attacchi squallidi alla mia famiglia"

"Il rispetto delle regole, la cosa fondamentale è questa. Cosa che è stata sancita con il commissariamento della Figc. Ognuno la può raccontare come vuole, ma gli uffici non hanno funzionato, la giustizia sportiva ha perso troppo tempo, insomma le regole non sono state rispettate. Non ho mai personalizzato il processo decisionale. Mai una volta ho tirato fuori una cosa personale. Altrimenti 81 partecipanti del consiglio si sentivano legittimati a fare come volevano", ha sottolineato. "Ho sempre detto che le regole vanno rispettate. Al tempo stesso vedendo i comportamenti esterni, dovevo reggere l'impatto. Sono sempre coerente con me stesso, non mi faccio influenzare da nessuna parte", ha spiegato il presidente.