Il Consiglio Superiore dello Sport (CSD) si è pronunciato a favore del Barcellona nella disputa sulle licenze di Dani Olmo e Pau Víctor, stabilendo che la Commissione RFEF-Liga non aveva la competenza per valutare la validità del controllo economico applicato dalla Liga. Una situazione che potrebbe aiutare i blaugrana, ma che ha fatto infuriare la lega guidata da Javier Tebas che ha già annunciato il ricorso per una decisione considerata "illegale"