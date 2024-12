Il portiere dell'Atalanta, Marco Carnesecchi ha commentato il 2-1 contro il Milan: "Questa partita ci ha fatto capire che stiamo diventando tosti, poi quando hai Lookman dalla tua è tutto più semplice". Sul sogno scudetto: "Non poniamoci limiti, ma non creiamo false immaginazioni. Chiudiamo il girone di andata al meglio possibile, poi vedremo se potremo lottare per il titolo o meno".