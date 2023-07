Carisma, competenza, disciplina: il Milan americano si affida a Franco Baresi

© Getty Images

Il Milan americano che ha deciso di separarsi da Paolo Maldini, allontanando contemporaneamente anche Frederic Massara, ha individuato in Franco Baresi - simbolo del milanismo al pari dell'ex direttore tecnico - la figura perfetta, carismatica e competente, per fungere da trait d'union tra società e squadra, tra dirigenza e giocatori. Disciplina, etica del lavoro, dedizione. Lo storico capitano, oggi vicepresidente onorario, continuerà a ricoprire questa carica ma per espressa volontà di Cardinale e dell'ad Furlani sarà maggiormente coinvolto nelle attività del club, presenza fissa a Milanello già a partire dall'inizio del ritiro previsto per domani.