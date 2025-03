Careca e Alemao alla tappa di Napoli del Panini Tour 2025: che successo

Grande successo per la seconda tappa del Panini Tour 2025 che si è svolta lo scorso weekend a Napoli presso la Rotonda Diaz sul Lungomare Caracciolo alla presenza di due ospiti d’eccezione: Antonio Careca e Ricardo Alemão, i due grandi protagonisti del secondo scudetto e dell’epopea del Napoli dei campioni. Nel corso dell’evento, realizzato da Panini per la promozione della collezione di figurine Calciatori 2024 – 2025, i due campioni brasiliani hanno ripercorso i luoghi più iconici della loro esperienza partenopea, tra i quali il Belvedere Posillipo, il Centro Sportivo Paradiso e lo Stadio Maradona. Nei pressi dei Quartieri Spagnoli, invece, i due calciatori hanno lasciato una maxi figurina di Diego Armando Maradona della stagione 1989-1990. Panini, inoltre, ha realizzato con loro un’attività On Field che andrà in onda sul canale Youtube Panini Italia i primi di aprile, con un’anticipazione speciale domenica 30 marzo in occasione della partita Napoli-Milan.