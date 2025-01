Carabao Cup, il Newcastle batte in trasferta l'Arsenal nella semifinale di andata

Il Newcastle ha battuto l'Arsenal 2-0 nella semifinale di andata della Coppa della Lega, quindici anni dopo la sua precedente vittoria sul campo dei "Gunners". Il finalista dell'edizione 2022/2023 si è imposto nella capitale britannica grazie a Alexander Isak ('37), il suo marcatore in gran forma, e Anthony Gordon ('51). Il Newcastle non batteva l'Arsenal in qualsiasi competizione dal novembre 2010, quando ha vinto 1-0 in Premier League grazie ad un gol di Andy Carroll. I "Magpies" avevano perso 12 dei 13 duelli successivi, ottenendo solo un pareggio in questa serie interminabile.