Capello: "Milan da scudetto"

"Questo Milan è tra le candidate alla vittoria dello scudetto". Parola di Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport. "Il Milan è già squadra, ha spirito e determinazione delle grandi. Modric e Rabiot sono esempio per i compagni e trascinano i tifosi".
