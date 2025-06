Canonico: "Il Foggia si iscriverà in C"

Il Foggia Calcio si iscriverà al prossimo campionato di Serie C. Lo ha annunciato il proprietario, Nicola Canonico, nel corso di una conferenza stampa convocata a Bari nello studio del suo avvocato, Michele Laforgia. "Dialogando con il tribunale e con gli avvocati abbiamo trovato un'intesa, che è quella di non far sparire il calcio a Foggia. Faccio ancora una volta un gesto verso la città, che ha tanta gente che merita rispetto. Non è il momento delle divisioni ma quello dell'unione, il Foggia è un patrimonio che va difeso con amore", ha detto Canonico. Il Foggia è in amministrazione giudiziaria, disposta dal Tribunale di Bari, dallo scorso 19 maggio, a causa delle intimidazioni mafiose "non occasionali" subite negli anni da dirigenti e calciatori. Compiuti gli adempimenti burocratici e amministrativi finalizzati all'iscrizione, dunque, entro il 6 giugno verranno affrontati e risolti gli aspetti mancanti per l'iscrizione al prossimo campionato. "Dopo quello che ho subito negli ultimi quattro anni ora vorrei serenità, la mia disponibilità a cedere il club c'è tutta", ha aggiunto Canonico. "Ho fatto un gesto di amore personale verso il Foggia. Mi rivolgo alle associazioni di categoria della città, agli industriali, alla Camera di commercio e al Comune: si mobilitino per sostenere il Foggia, che è un patrimonio della città. I presidenti vanno e vengono, la squadra però rappresenta un'intera città e un'intera provincia", ha detto ancora Canonico. In conferenza, oggi, era presente anche l'amministratore giudiziario, l'avvocato Vincenzo Chionna, che ha sottolineato come "l'amministrazione giudiziaria in questi 15 giorni ha lavorato per sostenere una continuità di questo progetto, in una prospettiva lunga e di periodo. Sul piano sportivo il Foggia ha conseguito il diritto a giocare in Serie C, ed è importante dare continuità a questo risultato".