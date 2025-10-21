Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cannavaro vota Gattuso: "Allenatore serio, l'Italia con lui ce la farà"

21 Ott 2025 - 16:16
© Getty Images

© Getty Images

"Mi è piaciuto molto Rino Gattuso: come succede sempre in Italia, quando è stato scelto dalla federazione c'erano state un po' di critiche, però ha dimostrato che è un allenatore serio, preparato, che studia, che non ha paura di giocare con le due punte e sicuramente porterà l'Italia al mondiale perché comunque gli azzurri sono forti". Così Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e neo ct della nazionale uzbeka, a margine di un evento organizzato da Betsson.sport, parla dell'Italia e della scelta di affidarla a Gattuso. "Sarei felice di incontrarlo al mondiale? No - ammette Cannavaro -. Con l'Uzbekistan va benissimo, abbiamo fatto il primo raduno e non conoscevo tanto i giocatori, quindi ci è servito per conoscerci. Abbiamo fatto due partite: la prima è andata bene, abbiamo vinto, la seconda abbiamo perso con l'Uruguay, però è una squadra giovane, una federazione che punta molto sui giovani e questa qualificazione è arrivata in un modo non inaspettato, perché loro stanno lavorando da tanti anni a questo progetto. Ci sono giocatori che già conoscono in giro per l'Europa: hanno delle caratteristiche che somigliano molto al nostro concetto di calcio, sono molto concentrati, sono molto decisi, non mollano mai e sicuramente nei prossimi anni vedremo qualche giocatore uzbeko in più in giro per l'Europa", conclude.

Ultimi video

02:39
SRV RULLO AGGUATO AL PULLMAN - INDAGINI MORTO - LE ULTIME 20/10

Assalto al bus dei tifosi: tre fermati per omicidio volontario

01:00
MCH MJALLBY CAMPIONE DI SVEZIA MCH

Mjallby, 1400 abitanti e una squadra campione: i nuovi padroni di Svezia

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

01:46
Max si prende la vetta

Max si prende la vetta

01:47
Vi racconto Max Allegri

Vi racconto Max Allegri

01:34
Dea domani in Champions

Dea domani in Champions

02:04
La vigilia del Napoli

La vigilia del Napoli

02:00
Nubi nere sulla Juventus

Nubi nere sulla Juventus

01:58
Sommer di nuovo al top

Sommer di nuovo al top

02:01
La vigilia dell'Inter

La vigilia dell'Inter

00:23
MCH ARRIVO INTER ZANETTI E MAROTTA MCH

Inter, Zanetti e Marotta al pranzo dei presidenti

00:27
MCH SCONTRI DERBY TEL AVIV MCH

Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, anche diversi agenti di polizia tra i feriti

03:00
Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

02:23
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA PSV EINDHOVEN (CONTE-BEUKEMA) 20/10 SRV

Napoli, la Champions contro il PSV per dimenticare

02:39
SRV RULLO AGGUATO AL PULLMAN - INDAGINI MORTO - LE ULTIME 20/10

Assalto al bus dei tifosi: tre fermati per omicidio volontario

I più visti di Calcio

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:37
Italia U19, prima fase qualificazioni europee a Catania e Acireale
16:37
Lnd, sport come scelta di salute, nasce 'Scegliamo da campioni'
16:33
Giudice sportivo Serie B, una giornata di squalifica per 2 giocatori
16:16
Cannavaro vota Gattuso: "Allenatore serio, l'Italia con lui ce la farà"
15:53
Pisa, lesione al collaterale per Lusardi