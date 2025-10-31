Campobasso deferito da Procura Figc, per club 'pagamenti regolari'

La Procura Federale della Figc ha disposto un deferimento nei confronti del Campobasso Football Club, a seguito di una segnalazione della nuova Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. In una nota, la società ha ribadito "la piena correttezza del proprio operato" e ha conferito mandato ai legali "per fornire piena collaborazione e garantire la massima trasparenza". Il club ha precisato di aver "regolarmente effettuato tutti i pagamenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2025, comprensivi dei contributi Inps e Irpef, ben prima del termine previsto del 16 ottobre". La posizione oggetto di rilievo, pari a circa 14 mila euro su oltre 600 mila già versati, non riguarda l'attuale stagione né i contributi controllati. Il Campobasso FC ha inoltre spiegato di aver "regolarizzato integralmente la posizione già il 20 ottobre, giorno stesso della segnalazione informale", aggiungendo di confidare che "ogni equivoco sarà chiarito in tempi rapidi".