Calcio

Campobasso deferito da Procura Figc, per club 'pagamenti regolari'

31 Ott 2025 - 09:03

La Procura Federale della Figc ha disposto un deferimento nei confronti del Campobasso Football Club, a seguito di una segnalazione della nuova Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. In una nota, la società ha ribadito "la piena correttezza del proprio operato" e ha conferito mandato ai legali "per fornire piena collaborazione e garantire la massima trasparenza". Il club ha precisato di aver "regolarmente effettuato tutti i pagamenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2025, comprensivi dei contributi Inps e Irpef, ben prima del termine previsto del 16 ottobre". La posizione oggetto di rilievo, pari a circa 14 mila euro su oltre 600 mila già versati, non riguarda l'attuale stagione né i contributi controllati. Il Campobasso FC ha inoltre spiegato di aver "regolarizzato integralmente la posizione già il 20 ottobre, giorno stesso della segnalazione informale", aggiungendo di confidare che "ogni equivoco sarà chiarito in tempi rapidi". 

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

11:08
Florenzi: "Stupito dall'inizio della Roma, con il Milan sarà una bella sfida'
10:19
Michele Uva scelto da Time, è tra i 100 più influenti sul clima
09:33
Briatore: "Il tatuaggio di Spalletti? Vinca con la Juve e si tatui la J"
09:03
Campobasso deferito da Procura Figc, per club 'pagamenti regolari'
08:00
Weekend di sfide al Museo di Coverciano per i baby calciatori