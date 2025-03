Camerun, convocato Anguissa per i match di qualificazione ai Mondiali

Nonostante alcuni problemi fisici, André-Franck Zambo Anguissa è stato convocato dal commissario tecnico del Camerun Marc Brys. Il giocatore del Napoli prenderà parte alle sfide con Eswatini e Libia in programma durante la sosta per le nazionali. La lista dei convocati: Portieri: Simon Ngapandouetnbu (Marsiglia), Simon Omossola (AS Vita Club), André Onana (Manchester United) e Devis Epassy (Abha FC). Difensori: Christopher Wooh (Stade Rennais), Jackson Tchatchoua (Torino), Joyskim Dawa (Steaua Bucarest), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Michael Ngadeu (Beijing Guoan), Ngadjui (Slavia Praga), Guy-Marcelin Kilama (Nantes), Faï Collins (Al Tai) e Flavien Boyomo (Getafe). Centrocampisti: André-Franck Zambo Anguissa (Napoli), Carlos Baleba (Brighton), James Eto'o (Fortuna Düsseldorf), Martin Hongla (Granada), Yvan Neyou (Leganés) e Wilitty Younoussa (Servette FC). Attaccanti: Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), Bryan Mbeumo (Brentford), Nicolas Brice Moumi Ngamaleu (Dynamo Mosca), Frank Magri (Tolosa), Vincent Aboubakar (Besiktas), Nathan Ngoumou Minpole (Borussia Mönchengladbach), Dany Namaso (Porto) e Ignatius Ganago (Nantes).