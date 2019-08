Cambia l'arbitro designato per la partita Cagliari-Inter, in programma domani sera con inizio alle 20,45 e valida per la 2/a giornata del campionato di Serie A. Il direttore di gara Maurizio Mariani sara' sostituito dal collega Fabio Maresca della sezione di Napoli che, a sua volta, lascerà la Var a Michael Fabbri. Gli assistenti in campo resteranno Del Giovane e Lo Cicero, il IV Uomo Marinelli, mentre Preti sarà all'Avar.