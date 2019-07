Hakan Calhanoglu è pronto per la sua terza stagione in rossonero. "Mi sento trequartista, ne ho parlato con Giampaolo - ha spiegato il turco alla Gazzetta dello Sport - Ma potrebbe essere interessante anche la soluzione di giocare in regia, davanti alla difesa. Questo può essere il mio anno: la nascita di mia figlia mi ha cambiato, ora mi sento più maturo".