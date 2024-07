Calendario Serie A 2024/2025: si parte il 17 agosto con Genoa-Inter

In corso il sorteggio della Serie A 2024/25. Ufficiale la prima giornata del prossimo campionato. I campioni d'Italia dell'Inter apriranno la stagione in trasferta contro il Genoa, il Napoli di Conte impegnato a Verona come nell'anno dello scudetto di Spalletti, il Milan ospita il Torino, la Juve contro la neopromossa Como, la Lazio parte in casa con il Venezia, mentre la Roma vola a Cagliari. Di seguito la prima giornata.

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina