Da Werner a Upamecano: Bundesliga vetrina di mercato

GERMANIA AL VIA

La voglia di calcio, anche se con il silenziatore delle porte chiuse, è talmente pressante che il via della Bundesliga è una specie di metadone per tutti i drogati di pallone. Ma c'è anche chi guarderà il campionato tedesco con obiettivi più professionali. Gli operatori di mercato per esempio. Il nome più caldo è quello di Timo Werner, attaccante del Lipsia e della Nazionale. Inter e Juve gli stanno addosso da un pò ma vederlo in Italia sembra complicato. Zidane lo vorrebbe a Madrid e Rangnick, suo mentore, gli ha consigliato di trasferirsi a Liverpool. La Bundesliga riparte, in campo tanti ex Serie A

































Dopo l'emergenza coronavirus il campionato tedesco riparte con la 26esima giornata e i tifosi italiani in astinenza di calcio potranno vedere molti ex paladini all'opera. Sono infatti ben 17 i giocatori in Bundesliga con un passato in Serie A, li ricordate tutti?







































Il Lipsia di Nagelsmann è al centro del mirino del mercato anche per un difensore che fa gola a molti club. E' Dayot Upamecano, difensore centrale francese, che Rangnick sogna di vedere nel suo Milan del futuro. Sogno quasi impossibile se si pensa che lo cercano società del calibro di Bayern Monaco, Real Madrid e Liverpool. In Baviera, poi, si parla molto del possibile addio di David Alaba, difensore tuttofare austriaco, che ha un contratto in scadenza nel 2021 e che potrebbe lasciare Monaco. Anche in questo caso sono due i presidenti italiani che possono pensarci: Suning e Agnelli.

In casa Juve si guarda con particolare attenzione anche verso Leverkusen. E' lì, nel Bayer, che gioca Kai Havertz, centrocampista offensivo ventenne che piace molto a Sarri ma che il Barcellona ha già messo nel mirino con offerte concrete nelle ultime ore. A Dortmund, sponda Borussia, sulla fascia destra della difesa, gioca Achraf Hakimi, ventunenne marocchino di proprietà del Real Madrid. La Juve ci ha pensato e continua a farlo. Sarebbe il giocatore ideale per coprire il ruolo di esterno basso nel calcio di Sarri. Il problema è sempre quello di dover superare, in questo caso, la concorrenza di Arsenal, Chelsea, Psg e Bayern Monaco.

Ma il Borussia è anche la squadra di Jadon Sancho, ventenne, esterno destro d'attacco inglese, che il Dortmund non vuole cedere considerandolo un punto fermo della squadra del futuro. Ma in Inghilterra in tanti vorrebbero riportarlo in Premier. Manchester United su tutti.