Sigaretta in panchina: Nainggolan sospeso dall'Anversa

BELGIO

Il centrocampista ex Inter e Roma messo fuori squadra dal tecnico Van Bommel

© Getty Images Radja Nainggolan ci è cascato di nuovo. Il centrocampista belga è stato sospeso dall'Anversa a tempo indeterminato per aver fumato in panchina una sigaretta elettronica prima della partita contro lo Standard Liegi persa 3-0. Il tecnico Van Bommel, insieme alla società, ha quindi deciso di prendere un provvedimento drastico e di mettere fuori rosa l'ex giocatore di Inter, Roma e Cagliari, già protagonista, nei mesi scorsi, di episodi non esattamente edificanti, come l'arresto per guida senza patente di una settimana fa.

In quel caso, svelato da nieuwsblad, il calciatore, fermato dalla polizia mentre guidava una Mercedes di sua proprietà senza disporre di una patente di guida valida, era stato fermato e in seguito arrestato prima di essere rilasciato, dopo un breve interrogatorio, in attesa di giudizio. Nell'agosto 2021 gli era già stata ritirata la patente per guida in stato d'ebbrezza e alta velocità e per questo Nainggolan avrebbe dovuto sostenere l'esame per riottenerla. Esame che, stando a quanto rivelato da Wouter Bruyns, portavoce della polizia di Anversa, evidentemente non è mai stato fatto: "Non ha sostenuto quell'esame - ha spiegato Bruyns -, è stato arrestato e condotto in caserma per l'interrogatorio. La sua auto è stata sequestrata".

Già protagonista in passato di episodi molto al limite, Nainggolan, anche in Belgio, non ha fatto altro che proseguire sulla propria strada portando all'esasperazione l'Anversa e il tecnico Van Bommel, costretti in qualche modo a prendere provvedimenti dopo l'ultima bravata, vale a dire dopo aver fumato appunto una sigaretta elettronica in panchina.