Psg, Donnarumma avverte Navas: “Qui per giocare, la concorrenza non mi fa paura”

PSG

Il portiere ex Milan: “Voglio diventare il numero uno al mondo, e con lavoro e determinazione spero di riuscirci”

"Navas o Donnarumma? Solo un portiere può giocare e questa è una delle decisioni che dobbiamo prendere, come tante altre. Andremo avanti di volta in volta facendo le nostre scelte". Così il tecnico del Psg, Mauricio Pochettino, dopo la gara vinta 4-2 venerdì a Brest, ma Gigio Donnarumma spiega di non temere la concorrenza con Keylor Navas, e di essere pronto, anzi “prontissimo”, per andare in campo: “Sono venuto qui per giocare” ha detto l’ex Milan in un'intervista rilasciata alla rete Canal+. Getty Images

“Il Psg – racconta il portiere della Nazionale – mi ha cercato e mi ha voluto. E io ho voluto il Psg, la concorrenza non mi fa paura, Navas è un grande portiere, ma sono qui per giocare, la concorrenza fa bene a tutti e due, e anche a me, fa crescere tanto”. Gigio insomma non ci pensa di restare ancora in panchina come successo a Brest: “Sono venuto qui per giocare e quindi darò tutto me stesso per essere titolare, però è giusto che ci sia concorrenza perché fa crescere tanto. Sono pronto, prontissimo per giocare”.

‘La guerra dei portieri’, come la definisce Canal+, è già iniziata quindi, ma Donnarumma getta acqua sul fuoco: “La concorrenza con Navas non crea problemi in spogliatoio, e c'è sempre in grandi squadre. Keylor è una bravissima persona, ci siamo salutati, siamo amici quindi non c'è nessun problema”. Il numero uno azzurro però avvisa il collega: "Voglio diventare il numero uno al mondo, e con lavoro e determinazione spero di riuscirci”.