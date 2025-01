Premier League: vincono Liverpool e Arsenal, rimonta del Manchester City contro il Chelsea

Serve una rimonta al Manchester City per superare il Chelsea e agganciare il quarto posto in classifica. Avvio shock per i padroni di casa e il nuovo acquisto Khusanov: l’uzbeko al terzo minuto fa un retropassaggio horror di testa intercettato da Jackson, che apparecchia per l’1-0 di Madueke. Nel primo quarto d’ora i Citizens faticano ad entrare in partita, ma la squadra di Maresca non sfrutta il momento. Con il passare dei minuti i Campioni in carica iniziano a creare occasioni (un gol annullato all’altro nuovo acquisto Marmoush), e al 42’ trovano il pari: Robert Sanchez respinge a tu per tu con Matheus Nunes, ma non può nulla sul tap-in di Gvardiol. Dopo l’intervallo i ritmi sono più bassi e gli errori tecnici aumentano. I londinesi si abbassano sempre di più, e al 68’ la rimonta della squadra di Guardiola è completata: uscita folle dalla sua area del portiere Sanchez, con Haaland che ha tutto il tempo per controllare e scavalcare l’estremo difensore spagnolo con il sinistro morbido. Gli ospiti non reagiscono di forza dopo il 2-1, con il City che sul finale archivia la pratica: Haaland manda in porta Foden all’87’, con l’inglese che non sbaglia e cala il tris per il definitivo 3-1. Il Manchester City sale a 41 punti, scavalcando proprio il Chelsea a 40 e agganciando il Newcastle al quarto posto.