Premier League: Nunez regala tre punti al Liverpool allo scadere, cade il Newcastle

LEICESTER-FULHAM 0-2

Successo esterno del Fulham, 2-0 al King Power Stadium contro il Leicester. Le Foxes cominciano bene, con Ayew che spara alto al terzo minuto di gioco da buona posizione. Con il passare del tempo però i Cottagers prendono sempre più fiducia con la partita, iniziando a creare occasioni pericolose in avanti. I bianconeri non riescono a colpire, con i padroni di casa che tengono la porta inviolata fino all’intervallo. Al rientro in campo dopo la pausa i bianconeri stappano la partita: cross di Wilson dalla destra, correzione dell’ex Torino Lukic e incornata vincente di Smith-Rowe, per l’1-0 al 48’. La squadra di Ruud van Nistelrooy prova a reagire per riportare la sfida nei binari giusti, ma al 68’ cade nuovamente e definitivamente: Adama Traoré parte sulla destra, scambia con Wilson che riconsegna all’esterno spagnolo ex Barcellona, che infila Stolarczyk per la seconda volta e per il 2-0 finale. Vince il Fulham e sale a 33 punti, in nona posizione (in attesa del Brighton). Leicester sempre penultimo a quota 14.