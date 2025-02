Premier League: l’Arsenal piega il Leicester grazie alla doppietta di Merino

LEICESTER-ARSENAL 0-2

Tre punti pesanti per l’Arsenal, che si impone per 2-0 in casa del Leicester. Gli uomini di Arteta hanno subito una grande occasione al nono minuto, ma il tiro di Trossard da ottima posizione viene respinto. I Gunners provano a gestire il possesso del pallone, ma lo schieramento difensivo dei padroni di casa impedisce ai londinesi di alzare il ritmo. Le occasioni sono poche nei primi quarantacinque minuti, che si chiudono a reti bianche, sul punteggio di 0-0. Nella ripresa l’Arsenal inizia a spingere forte, nonostante rischi sulle ripartenze delle Foxes con Ayew. Nwaneri colpisce un palo al 76’, ma dopo pochi minuti arriva il gol che risolve la partita per gli ospiti. Arteta sostituisce Sterling con Merino, schierando lo spagnolo nell’insolito ruolo di prima punta (piena emergenza per i biancorossi dopo l’infortunio di Havertz). L’ex Real Sociedad si fa trovare pronto anche in questa nuova posizione, stappando la gara ll’81’ con un bel colpo di testa e chiudendo la pratica all’87’ con la sua doppietta personale. Vince l’Arsenal 2-0 e sale a 53 punti, momentaneamente a -4 dal Liverpool in vetta. Leicester bloccato a 17 punti, in zona retrocessione.