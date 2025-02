Premier League: l’Arsenal umilia il City 5-1 e vola a +9. Ko lo United, vince il Tottenham

ARSENAL-MANCHESTER CITY 5-1

L’Arsenal accoglie il Manchester City all’Emirates, dove va in scena il big match del 24° turno di Premier League. Arteta decide di tenere in panchina Calafiori, mentre Guardiola riserva lo stesso trattamento a De Bruyne. Nemmeno il tempo di iniziare, che i Gunners si portano sull’1-0: Akanji si lascia rubare palla al limite della propria area di rigore e Ødegaard trafigge Ortega al 2’, scatenando il pubblico di casa. I londinesi cavalcano l’ottimo avvio e raddoppiano al 6’ con Martinelli: per fortuna del City la rete viene però annullata per un iniziale fuorigioco del brasiliano. Gvardiol prova allora a svegliare il club di Manchester al 23’, ma Raya riesce a deviare sulla traversa il suo imperioso colpo di testa. I padroni di continuano però a ballare pericolosamente in difesa e rischiano di essere trafitti pure da Havertz poco prima della mezz’ora, mentre Raya torna decisivo su Savinho in chiusura di primo tempo. A prendersi la scena al 55’ è invece Haaland: il norvegese inzucca l’1-1, trasformando in oro quello che è praticamente il suo primo tiro in porta. Settimo gol nelle ultime otto gare per l’ex Borussia Dortmund. La risposta dell’Arsenal è però immediata: Thomas sfrutta prima l’errore di Foden e poi la deviazione di Stones per segnare il 2-1 al 56’. Passano sette minuti e i Gunners volano pure sul 3-1: a segnare questa volta è Lewis-Skelly, che festeggia poi con una delle celebrazioni tipiche proprio di Haaland. Al 74’ c’è gioia pure per Havertz, autore del poker che affossa definitivamente il City. Nel recupero l’Arsenal trova poi il 5-1 definitivo con Nwaneri e sale a 50 punti in classifica, tornando secondo in solitaria a -6 dal Liverpool (che ha sempre una gara da recuperare). La squadra di Arteta ha ora 9 punti di vantaggio su quella di Guardiola, ferma a 41 punti.