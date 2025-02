Premier League: l'Arsenal perde terreno, Liverpool a +13. Haaland fa esultare Guardiola

LIVERPOOL-NEWCASTLE 2-0

Un gol per tempo, in un match controllato e dominato dall'inizio alla fine. Il Liverpool sconfigge 2-0 il Newcastle e approfitta subito dello stop dell'Arsenal: Slot vola a +13 con un match in più, quattro punti guadagnati sulla seconda nelle ultime due gare. I Reds sentono avvicinarsi il titolo, quando mancano solo dieci match alla fine della Premier League, e indirizzano subito la sfida. Bastano undici minuti per la prima rete, con la palla dietro di Luis Diaz per l'accorrente Szoboszlai: Pope non può farci nulla, è 1-0. Wilson sfiora il pari, ma questa sarà l'unica chance di un Newcastle spento e affaticato: Salah e Jota vanno vicini al raddoppio nel primo tempo. Nella ripresa l'egiziano, che interrompe la sua striscia di otto gare sempre in gol, veste i panni dell'assist-man: sua la palla per MacAllister, che firma il raddoppio con un gran tiro al 63'. Migliorano dunque ancora i numeri di Salah: 25 gol e 17 assist in Premier, 30 reti e 22 passaggi vincenti contando tutte le competizioni. Ben 52 gol del Liverpool portano la sua firma e l'ex romanista cerca anche la rete personale, senza riuscirci. Vani i tentativi del Newcastle nel finale, col quadruplo cambio di Howe che non dà reali esiti. Vince 2-0 il Liverpool, salendo a 67 punti e a +13 sull'Arsenal. Newcastle fermo a quota 44, in sesta posizione: Magpies a -3 dalla zona-Champions.