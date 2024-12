Premier League: il Nottingham sogna ed è secondo, il Man City ritrova la vittoria

LEICESTER-MANCHESTER CITY 0-2

Due gol e tantissimi rischi, per ritrovare il successo: il Manchester City sconfigge 2-0 il Leicester, seppur con più di un brivido per Guardiola e i suoi. Torna titolare De Bruyne e i Citizens spingono subito, con Haaland a impegnare Stolarczyk. Non mancano però le follie difensive della squadra di Guardiola, con Gvardiol che rischia di mandare due volte in porta Vardy: attento Ortega. Servono venti minuti al Man City per sbloccarla, in modo rocambolesco: Stolarczyk è incerto sul tiro di Foden, Savinho insacca col tap-in. Prima rete in Premier League per l'ex Girona e i Citizens vanno subito vicini al bis con Haaland, che viene fermato dal portiere. Dopo la mezz'ora però gli ospiti si distraggono e il Leicester sfiora due volte il pari, sfruttando le pessima difesa rivale. Ortega blocca il tentativo di Justin, mentre l'ex Brighton Buonanotte colpisce un palo. Si va così al riposo sull'1-0 per il Manchester City, che trema ancora nella ripresa: Buonanotte ed El Khannouss vanno vicini al pari, Akanji salva sulla linea ed evita il gol di Justin. Haaland spaventa Stolarczyk, ma le chances migliori sono delle Foxes, con Vardy che spreca sul grande assist di Mavididi al 69'. Proprio nel loro momento migliore, però, i padroni di casa subiscono il raddoppio: cross di Savinho (gol e assist) e stacco imperioso di Haaland per il 2-0 al 73'. Nel finale il Leicester prova l'assalto alla garibaldina, senza riuscirci. Il Man City vince la seconda gara da novembre, ritrovando quel successo che mancava da novembre e dal 3-0 al Nottingham Forest. Guardiola e i suoi salgono a 31 punti e provano ad uscire dal pantano, onorando la 500a in panchina per Pep. Leicester sempre terzultimo con 14 punti e il quarto ko consecutivo.