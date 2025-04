Premier League: il Manchester City piega l’Everton, l’Aston Villa affonda il Newcastle

BRENTFORD-BRIGHTON 4-2

Pazzo 4-2 per il Brentford, che supera il Brighton non senza difficoltà. Pronti via e i padroni di casa spingono subito forte sull’acceleratore, stappando la partita dopo nove minuti: Lewis-Potter serve l’assist per l’1-0 del solito Mbeumo. Dopo la rete incassata i Seagulls reagiscono e iniziano ad occupare la metà campo avversaria, ma per il gol del pari devono attendere gli ultimi istanti del primo tempo: al 48’ Welbeck incorna in rete su cross di Wieffer. Dopo la prima frazione di gioco chiusa sull’1-1 le Bees mettono la freccia: al 48’ la doppietta personale di Mbeumo vale il 2-1, poi, dieci minuti più tardi, anche Wissa si iscrive al tabellino calando il tris del ko. Passano altri tre minuti e piove ancor di più sul bagnato per gli ospiti, con Joao Pedro che viene espulso e lascia i suoi in inferiorità numerica. Nonostante l’uomo in meno la squadra di Hurzeler accorcia le distanze all’81’ con Mitoma, ma in pieno recupero Norgaard chiude i conti con il poker finale al 95’. La partita viene anche interrotta per uno scontro di gioco, con il triplice fischio che arriva dopo 115’. Il Brentford si impone per 4-2 e sale a 46 punti, a -2 dal decimo posto, occupato proprio dal Brighton, bloccato a 48.