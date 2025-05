Premier League: il Chelsea batte il Liverpool, United ko

CHELSEA-LIVERPOOL 3-1

Di fronte a un Liverpool in vacanza anticipata visto il titolo conquistato nello scorso turno, il Chelsea vince 3-1 e centra un successo fondamentale per la corsa alla Champions League. I Blues battono i campioni d'Inghilterra e a Stamford Bridge, al 3', sono già in vantaggio: Neto serve Enzo Fernandez che non sbaglia, facendo subito impazzire il pubblico londinese. Prima dell'intervallo ci sarebbe anche il 2-0 di Madueke, annullato però per fuorigioco. Poco male: il raddoppio arriva al 56' con l'autorete di Quansah. Slot fa cambi, visto che entrano Nunez e Bradley per Diogo Jota e Alexander-Arnold. I Reds vengono fuori nel finale: colpo di testa fuori di Salah. Il Chelsea, però, non molla e centra un palo con Palmer, mentre quattro minuti dopo gli ospiti accorciano le distanze con il colpo di testa del capitano van Dijk. Finale in apprensione, poi il Chelsea realizza il rigore del 3-1 con Palmer al 96' e può fare festa: è a quota 63 insieme al Newcastle nella lotta alla prossima Champions League. Sconfitta indolore per il Liverpool, che per i prossimi 270 minuti dovrà solo fare festa e celebrare al meglio chi lascerà, tra cui proprio Alexander-Arnold. I Blues, giovedì, dovranno solo confermare la qualificazione alla finale di Conference, poi torneranno a concentrarsi sulla Premier e sul rush finale.