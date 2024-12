Premier League, Boxing Day amaro per le big: Chelsea e Tottenham ko, pari per il City

MANCHESTER CITY-EVERTON 1-1

Niente da fare: neanche sotto l'albero di Natale il Manchester City trova una vittoria. Contro l'Everton, ufficialmente ostacolo insormontabile per le big (e dovrà recuperare il Derby col Liverpool), finisce 1-1, con Guardiola che ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro di Premier. Eppure, la partita sembra mettersi nel migliore dei modi: al 14', Bernardo Silva va in profondità e con un tocco in spaccata segna l'1-0. Il portoghese, però, si divora il raddoppio provandoci di trivela in area di rigore, e al 36' i Toffees rispondono con lo splendido esterno sotto la traversa di Ndiaye, che fa 1-1. Nel secondo tempo, Guardiola ha la grande occasione di tornare in vantaggio, ma al 53' Haaland sbaglia un calcio di rigore: Pickford respinge, poi l'azione prosegue e il norvegese segna di testa, ma in evidente fuorigioco. Il tecnico dei campioni d'Inghilterra in carica, sempre più vicini ad abdicare con ampio anticipo, inserisce De Bruyne e Gundogan, ma le mosse non pagano. Nel recupero, inoltre, Lewis spara alto sopra la traversa e fallisce un'altra occasione per il 2-1. Il match finisce e il City sale a 28 punti, senza però ridurre le distanze dal quarto posto. Dopo gli 0-0 con Chelsea e Arsenal, l'Everton centra il terzo, prestigioso pareggio consecutivo in campionato contro una big.