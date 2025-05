Premier League: due calci piazzati condannano l'Arsenal, all'Emirates passa il Bournemouth

Il Bournemouth approfitta della distrazione dell'Arsenal: 2-1 in rimonta all'Emirates. Spingono in avvio le Cherries, che spaventano i rivali: grande chance per Evanilson, rispondono Martinelli e Trossard. La prima rete della sfida arriva solo al 34', quando Declan Rice conferma la sua ritrovata vena offensiva facendosi trovare pronto sull'assist di Ødegaard. Beffati Kepa e il Bournemouth, che manca il pari nel finale di tempo: doppia chance per Evanilson, ma gli uomini di Iraola non arrivano al pari. Nella ripresa partono subito meglio i Gunners, che vogliono chiudere la sfida: doppia chance per Saka, che spreca il possibile bis. Proprio mentre i londinesi sembravano in pienissimo controllo, però, ecco il pareggio: Huijsen colpisce al 67', su azione da calcio piazzato. Una situazione che si ripete otto minuti dopo per i Gunners, storicamente molto efficaci in queste situazioni: questa volta è Evanilson a colpire (75'), con la rete confermata dopo un check-Var. Non c'è una reale reazione per l'Arsenal, che va ko e si ferma a 67 punti. Sogna il Bournemouth, che sale a 53 punti e si rimette in cammino nei giochi per l'Europa.