Premier League: City ancora ko, il Liverpool può scappare

BRIGHTON-MANCHESTER CITY 2-1

E ora si può parlare di crisi per il Manchester City: tra Premier, Carabao e Champions arriva il quarto ko consecutivo, stavolta in casa del Brighton che compie l'impresa nel finale e vince 2-1. La formazione di Guardiola perde il secondo match di fila in campionato e nel prossimo turno c'è il Tottenham che lo ha eliminato dalla Coppa di Lega. Eppure, la giornata sembra mettersi bene, visto che al 23' Haaland trova il gol del vantaggio segnando sulla linea di porta dopo che Verbruggen lo aveva murato. Il duello si ripete poco dopo ma stavolta vince il portiere di casa, poi nella ripresa è Ederson a fermare i Seagulls. Ma il City non la chiude e tra il 78' e l'83' si consuma il dramma per Guardiola e la rimonta del Brighton: Joao Pedro trova il pareggio con una spaccata in area dopo un'azione confusa in area di rigore, poi lancia O'Riley che non sbaglia e segna il 2-1. Finisce anche col nervosismo di Haaland, furioso dopo il gol subito e protagonista di una lunga strattonata nel finale con van Hecke. Il City perde 2-1 e resta a 23 punti, il Brighton è invece a -4 da Guardiola e a quota 19, al quarto posto in attesa del Derby di Londra di domenica tra Chelsea e Arsenal.