Premier League: Champions a rischio per il City, solo 0-0 col già retrocesso Southampton

IPSWICH TOWN-BRENTFORD 0-1

Tutto piuttosto facile anche per il Brentford, che regola di misura l’Ipswich in trasferta. Le Bees dominano in lungo e in largo nel corso della partita, tenendo il possesso del pallone per costruire in avanti. Pochi minuti dopo il quarto d’ora ecco che gli ospiti colpiscono: il solito Mbeumo apparecchia per l’1-0 di Schade al 18’. Le cose non cambiano dopo il vantaggio biancorosso, con i padroni di casa che non riescono a reagire. Anche i quindici minuti negli spogliatoi non aiutano gli uomini di McKenna: la squadra di Frank continua a gestire senza rischiare. Il forcing dell’Ipswich parte troppo tardi, gli ultimi dieci minuti non bastano ai padroni di casa per strappare il pareggio: vince il Brentford 1-0 e si appaia al Brighton a 55 punti, Ipswich Town (già retrocesso) a quota 22.