Premier League: il Chelsea vola ancora con Palmer, crollano United e Tottenham

Tre punti importanti per il Chelsea, che piega 2-1 il Newcastle a Stamford Bridge. Partita combattuta fin dalle primissime fasi, con continui ribaltamenti di fronte da una parte e dall’altra. La squadra di Howe con il passare dei minuti prende sempre più l’iniziativa, ma al 18’ cade: contropiede perfetto dei padroni di casa avviato da Cole Palmer, rifinito da Neto e finalizzato sotto porta da Jackson, che fa 1-0. Dopo il gol subito la squadra di Maresca prende il pieno controllo del match, ma un paio di minuti dopo la mezzora i Magpies riescono a riportare la sfida in equilibrio: Joelinton strappa in mezzo al campo, allarga per Hall che crossa forte e teso trovando la zampata di Isak, per l’1-1 al 32’ (risultato con cui le due squadre rientrano poi negli spogliatoi). In apertura di secondo tempo i Blues tornano subito avanti, grazie alla discesa di Cole Palmer che arriva al limite dell’area e batte Pope sul primo palo. Dopo il 2-1 i bianconeri provano in tutti i modi a riprenderla, con Isak che si divora un’occasionissima a dieci minuti dalla fine. I londinesi reggono fino al triplice fischio, portando a casa i tre punti. Il Chelsea sale a 17 punti, Newcastle fermo a 12.