Premier League: il solito Haaland trascina il City, Aston Villa beffato al 96'

Il Manchester City si prende il primo posto in Premier League in attesa del big match Arsenal-Liverpool: la formazione di Guardiola, nella nona giornata, batte 1-0 il Southampton grazie al gol di Haaland al 5'. Beffa clamorosa per Aston Villa e Brighton: Emery fa 1-1 in casa col Bournemouth subendo il pareggio al 96', mentre i Seagulls, avanti 2-0 all'85', si fanno riprendere sul 2-2 dal Wolverhampton. Il Brentford piega 4-3 l'Ipswich.