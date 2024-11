Premier League: Arsenal ko a quattro giorni dall'Inter

Brutto ko per l'Arsenal, che mercoledì sfiderà l'Inter in Champions League: i Gunners non solo non riescono ad avvicinarsi a City e Liverpool, ma perdono col Newcastle che, in Premier, non vinceva dal 15 settembre. Il gol che decide la gara arriva già al 12', con il cross dalla destra di Gordon e il potente colpo di testa di Isak. Poco dopo, Saka ha l'occasione per l'1-1 ma non centra lo specchio della porta. È una delle poche opportunità per gli ospiti, perché i Magpies difendono bene e sono anzi i primi a provarci nella ripresa, con Raya che salva su Willock.