Premier League, il Manchester City batte il Wolverhampton 1-0

In striscia positiva da metà marzo, il Manchester City accoglie all’Etihad il Wolverhampton, la squadra più in forma di tutta la Premier League: i Wolves vincono infatti da sei giornate di fila, con l’ultima sconfitta in campionato che risale a fine febbraio. Proprio i Lupi di Vitor Pereira si fanno molto pericolosi al 28’ con Aït-Nouri, andando a centimetri dal vantaggio. A trovare l’1-0 al 35’ è però il City, grazie all’asse belga Doku-De Bruyne: il primo sforna l’assist, il secondo batte Sá e porta avanti i padroni di casa. È meno fortunato invece al 57’ Matheus Cunha, visto che il suo tiro del possibile pareggio si spegne sul palo. A un quarto d’ora dal termine Aït-Nouri rischia invece un cartellino rosso per un brutto intervento su Bernardo Silva: l’arbitro decide però di graziare il difensore franco-algerino. Si resta allora undici contro undici, con il City che riesce a difendere l’1-0 fino al triplice fischio. I blu di Manchester conquistano così il quarto successo consecutivo e si portano a 64 punti: i Citizens si riprendono – almeno per il momento – il terzo posto, in attesa della risposta del Newcastle (impegnato domenica a Brighton). Si interrompe invece la striscia di sei vittorie di fila del Wolverhampton, che resta a 41 punti e torna nel mirino di Manchester United ed Everton.