Premier League: il Liverpool ne fa 6 al Tottenham e allunga sul Chelsea. United k.o.

Prosegue la crisi del Manchester United, che in una settimana ha già cancellato il successo sul Man City perdendo due gare consecutive: dopo il Tottenham ecco il Bournemouth, che vince 3-0 all'Old Trafford. Amorim esclude Rashford per la terza gara consecutiva e lo spinge verso l'addio a gennaio, affidandosi a Diallo: è lui il primo a impegnare Kepa, poi Semenyo spaventa Onana. Kluivert spreca il possibile vantaggio delle Cherries, che passano al 29': Christie pesca Huijsen su calcio piazzato, l'ex Juve è smarcato e svetta per l'1-0. Bruno Fernandes prova a trascinare lo United verso il pari, ma lo spreca due volte. Nella ripresa entrano Garnacho e Hojlund, mentre lascia il campo un nullo Zirkzee. Bruno Fernandes chiude la gara a centrocampo, ma questo non basta per evitare il crollo del Manchester United. Semenyo spreca il bis del Bournemouth, che piazza un letale uno-due in due minuti. Prima ci pensa Kluivert, che insacca su rigore al 61' (fallo di Mazraoui), poi proprio Semenyo: ripartenza letale e Onana battuto, United sotto 3-0 in casa. Hojlund e Garnacho sbagliano per i Red Devils, che tremano sui rischi presi da Onana e non trovano mai la porta: malissimo quest'oggi Diallo. Kerkez flirta col poker del Bournemouth, che gestisce la sfida nei minuti finali. Yoro sfiora la rete nel recupero, ma arriva l'ennesima sconfitta per lo United: i Red Devils hanno subito 17 gol in nove gare con Amorim e hanno perso tre gare nelle ultime quattro di Premier League. La classifica piange, col 13° posto e 22 punti in 17 turni. Sogna invece il Bournemouth, che è quinto con 28 punti e "vede" la Champions, distante solo tre lunghezze.