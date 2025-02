Premier League: il Liverpool torna a +7 sull’Arsenal, il Tottenham batte lo United

LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON 2-1

Trafitto mercoledì scorso al 98’ dal meraviglioso gol di Tarkowski che ha permesso all’Everton di pareggiare 2-2 quello che verrà ricordato come l’ultimo derby del Merseyside nella storia di Goodison Park, il Liverpool accoglie il Wolverhampton ad Anfield con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria in Premier League. L’avvio dei Reds è molto promettente e, infatti, al quarto d’ora la squadra di Slot riesce a portarsi sull’1-0 con Luis Diaz: il colombiano è bravissimo nell’anticipare sulla corsa Agbadou e battere Jose Sá con quello che può essere definito un gol “di pancia”, trasformando in oro un iniziale stop sbagliato da Salah e poi sporcato da Toti. I padroni di casa giocano nettamente meglio nel corso del primo tempo e alla mezz’ora si rendono nuovamente pericolosi con Diogo Jota, raddoppiando quindi al 37’ con Salah: Jose Sá atterra Luis Diaz in area e l’egiziano realizza il 2-0 su calcio di rigore, salendo a quota 23 reti in campionato (sempre più capocannoniere). Il Wolverhampton si ritrova già spalle al muro, ma cerca comunque una reazione: Matheus Cunha ci prova direttamente su calcio di punizione, sfiorando il palo alla sinistra di Alisson. Proprio il portiere brasiliano è poi decisivo al 50’, quando mura con una grande parata la conclusione di Munetsi, entrato in campo all’intervallo. Dalla parte opposta, Salah si vede invece annullare per fuorigioco quello che sarebbe stato il tris per il Liverpool, con il Var che al 58’ richiama poi l’arbitro per revocare un altro calcio di rigore inizialmente assegnato ai Reds: nessun fallo di Agbadou su Diogo Jota. A provare a riaprire il match per i Wolves è allora Matheus Cunha al 67’: splendido mancino a giro sul palo lontano e svantaggio ridotto sul 2-1. È però solo un’illusione. Il Liverpool riesce infatti a tornare al successo in campionato e sale a 60 punti in vetta alla classifica, riportandosi a +7 sull’Arsenal. A 19 punti resta invece il Wolverhampton, appena sopra la zona retrocessione.