Crisi City senza fine, Pep perde la quinta di fila: "Mai vissuto una situazione così"

Nel silenzio dell'Ethiad Guardiola ha anche dovuto subire gli sfottò dei tifosi del Tottenham che gli hanno cantato: "You're getting sacked in the morning" (sarai esonerato domani mattina). Il City, in ogni caso, resta secondo in Premier anche se le distanze dai cannibali stagionali del Liverpool rischiano di allungarsi sempre di più, soprattutto considerando che domenica 1 dicembre ci sarà lo scontro diretto ad Anfield. Anche dando per perso il campionato, ma le giornate sono tante, il City è sempre in corsa in Champions e in F.A. Cup. Niente è ancora del tutto compromesso, basta solo ritrovare quella concentrazione che ha fatto dei Cityzens una macchina da gol e vittorie.