Premier League: poker Tottenham a Leeds, Spurs sesti

INGHILTERRA

La sfida ad alta tensione tra Conte e Bielsa viene vinta nettamente dall’ex tecnico dell’Inter con i gol di Doherty, Kulusevski, Kane e Son

Non c’è proprio partita tra Leeds e Tottenham in occasione della 27esima giornata di Premier League. La formazione allenata da Antonio Conte s’impone 4-0 in trasferta e aggancia così il sesto posto in classifica. Dopo il vantaggio a opera di Doherty al 10’, Kulusevski firma il raddoppio con una bell’azione personale al 15’. Kane chiude praticamente i conti al 28’. Nel secondo tempo il poker finale viene completato da Son all’86’. Getty Images

LEEDS-TOTTENHAM 0-4

Il match di Elland Road dura appena 27 minuti. Giusto il tempo perché il Tottenham di Antonio Conte non metta a segno tre reti una di fila all’altra che non lasciano scampo al Leeds di Marcelo Bielsa. Risultato che si sblocca già al 10’: Sessegnon dalla sinistra mette un traversone rasoterra coi giri giusti per Doherty che insacca con il destro. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio di Kulusevski: l’ex Juventus porta a spasso due volte Junior Firpo sulla bandierina, si accentra, guarda la porta e col sinistro fredda Meslier. Padroni di casa anche sfortunati dopo il palo colpito da Koch, che precede il tris degli Spurs poco prima della mezz’ora: Hojbjerg serve con un lob in profondità Kane, il quale con un piatto sinistro al volo, da posizione defilata, trova l’angolino sul palo più lontano dopo essere partito sul filo del fuorigioco. Sessegnon sfiora il poker prima dell’intervallo. Secondo tempo praticamente di puro garbage time per gli ospiti che trovano anche il tempo di volare sullo 0-4 con Son a 4’ dalla fine (tap-in vincente) e, con questo netto successo, agguantano così momentaneamente la sesta posizione in classifica.