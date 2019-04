Premier League: crolla il Manchester United, l’Everton passeggia 4-0

21/04/2019

Partenza a raffica per l’Everton. All’11’ De Gea risponde bene al destro di Richarlison, che si era liberato della marcatura di Fred e che poi sulla ribattuta manda fuori. Lo stesso attaccante brasiliano sblocca comunque il risultato appena due minuti più tardi: Digne dalla sinistra mette a centro area per la deviazione di Calvert-Lewin, che si trasforma in un assist per Richarlison, la cui mezza rovesciata trafigge De Gea sotto la traversa. Grande coordinazione dell’ex Watford. Lo United soffre molto gli attacchi avversari, soprattutto sulla corsia di sinistra. Il primo squillo dei Red Devils arriva al 20’ con un lancio di 70 metri di Pogba per Rashford che prova a colpire con l’esterno destro ma spedisce il pallone alto sopra la traversa. Ma i Toffees non ci stanno e al 28’ raddoppiano: contropiede orchestrato da Gueye, palla per Sigurdsson che evita Matic (troppo passivo nell’occasione) e trafigge De Gea con un gran destro preciso dalla distanza che si insacca nell’angolino basso. Qualche responsabilità per il portiere spagnolo, che replica in parte il brutto errore di Barcellona, partendo in ritardo e facendosi sorprendere, probabilmente perché impallato da Smalling. Primo tempo assolutamente dominato dall’Everton, che sfiora il 3-0 con un tiro di Richarlison bloccato da De Gea, attento in questa circostanza. 3-0 che comunque arriva a inizio ripresa, quando al 56’ Digne lascia partire uno splendido sinistro di prima intenzione dal limite, che buca nuovamente un pietrificato De Gea, anche se forse Zouma era in fuorigioco attivo. Everton assolutamente trascinante. La formazione di Solskjaer va definitivamente al tappeto al 63’, quando Walcott in contropiede scappa in campo aperto e beffa il portiere con un rasoterra preciso. Pessima sconfitta per il Manchester United (la terza consecutiva in trasferta) che rischia ora di vedersi allontanare la zona Champions, in attesa dell’importantissimo derby contro il City di mercoledì prossimo all’Old Trafford.