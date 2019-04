Pallone d'Oro 2019, è Messi il superfavorito

17/04/2019 di GABRIELE CATTANEO

Il Pallone d'Oro? È già roba sua. Leo Messi sta mettendo la freccia del sorpasso, pregustando il momento in cui potrà alzare il trofeo per la sesta volta. lasciandosi alle spalle Cristiano Ronaldo. La stagione è orientata verso un nuovo trionfo personale per la Pulce. L'obiettivo è festeggiare la Champions League per la quinta volta: pareggerebbe proprio CR7 per numero di volte in cima all'Europa, staccandolo invece alla voce di riconoscimenti individuali.

Tutto merito della qualificazione del Barça in semifinale, naturalmente condita dalla doppietta rifilata al Manchester United e da un bilancio personale di dieci gol in questa edizione. Quasi superfluo aggiungere che guarda tutti dall'alto e si avvicina al sesto titolo di capocannoniere nella competizione europea. Al momento sono 110 i gol complessivi in Champions, piuttosto distante dal portoghese addirittura a quota 126, ma Leo ha almeno altre due partite per arricchire il proprio bottino.

Messi però sta facendo incetta di trofei. Il titolo della Liga è ormai certo, proprio come il trono di Pichichi per la nona volta. In Europa non c'è nulla di scontato, se non che Leo sta per mettere le mani sul sesto Pallone d'Oro e, dopo l'interregno di Luka Modric, l'argentino rilancerà la sfida a Ronaldo.